Любовались тагильскими закатами, отдыхали на море и стали родителями. Как провели лето 2021 года жители Нижнего Тагила

Осень только-только вступила в свои права, а многие уже соскучились по солнцу и теплу. Пока центральное отопление нам не включили, предлагаем погреться солнечными воспоминаниями о прошедшем лете — ими поделились тагильчане, которых мы встретили на улицах города.

Екатерина, 20 лет, воспитатель в детском саду:

«Я провела всё лето на работе, но было классно! Дети интересуются тобой, ты интересуешься ими. Рассказывают, доверяют какие-то секреты. Говорят, что любят и сильно скучают. Летом я никуда не ездила, кроме Монзино, там у моей семьи дачный участок. Ещё с подружками выбирались несколько раз в Екатеринбург».

Светлана, пенсионер:

«Лето провела замечательно. Я была дома, но это было отличное время. А ещё гуляла с собакой, занималась внуком».

Данил, 19 лет, программист:

«В первый месяц лета я защитил диплом. Потом были огородные работы: помогал родителям на даче. Также ездил на рыбалку, ходил на работу, отдыхал. Вот так и прошло лето».

Татьяна, 43 года, библиотекарь:

«Я побывала в Турции, отдыхала там с семьёй в пятизвёздочном отеле в Кемере. Это было просто незабываемое путешествие! Мы много купались, загорали. День рождения сына выпал на отпуск, и мы его отметили на пиратской яхте. Ребёнок бы просто в восторге. Дочь посещала детскую анимацию. На территории отеля растёт много апельсиновых деревьев. Мы взяли несколько плодов попробовать. Их вкус не сравнится с теми, которые мы покупаем в магазине. И вообще все фрукты не такие, как у нас. Мы только недавно вернулись, и пока отпуск продолжается».

Вероника, 18 лет, студентка:

«Лето я провела хорошо. Занималась рисованием, училась вязать игрушки. Мы с друзьями гуляли по городу, открывали новые места».

Мария, 21 год, студентка:

«В начале лета была сессия, как и у всех студентов. Потом вместе с родителями, братьями и сёстрами мы поехали отдыхать в Крым. Ехали на машине, было немного утомительно, но незабываемо. Проезжали множество интересных городов. Больше всего мне запомнился Тамбов — очень уютный небольшой город. А потом был целый месяц возле моря! Мы ездили на виноградники, любовались закатами, даже как-то раз встали пораньше, чтобы встретить рассвет на море. Когда вернулась, много гуляла с друзьями, открывала новые интересные места Тагила».

Наталья, 27 лет, молодая мама:

«Это лето было самое чудесное, так как в июле на свет появился наш сынишка. Мы очень много гуляли, да и сейчас гуляем. Пока просто смотрю за тем, как он растёт, хочется запомнить каждую минуту. Его улыбка просто переворачивает все чувства внутри».

Елизавета, 21 год, студентка:

«Лето я провела прекрасно. Приезжала из Москвы сестра, мы очень много гуляли, путешествовали по родным местам, ездили в Екатеринбург, Тюмень и Курган. Встречались с нашими общими друзьями, сидели в кафе, ходили на пикник, любовались закатом над Тагильским прудом. Этим летом я в первый раз услышала, как ”поёт” наш фонтан возле Ленинского ЗАГСа. Ещё я сплавлялась по Чусовой. Это был очень интересный опыт: было так классно ночевать в лесу в палатках, готовить еду на костре, любоваться звёздами! Вода была очень тёплая, погода благоприятствовала, поэтому я много купалась, загорала. Познакомилась с интересными людьми из нашего города, с которыми хочу продолжить поддерживать связь. Это было очень интересное и незабываемое лето!»

Степан, 20 лет, студент: