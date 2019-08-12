Любовь Соболь повторно оштрафовали на 300 тысяч рублей после акции 3 августа 

Троицкий суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста ФБК Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

3 августа Щербинский районный суд Москвы оштрафовал Соболь по той же статье на аналогичную сумму за участие в акции на Трубной площади 15 июля.

«Штаб Навального в Москве» напомнил, что сегодня — 30-й день голодовки Любови Соболь. За это время она потеряла 10,2 кг.