Любовь Соболь повторно оштрафовали на 300 тысяч рублей после акции 3 августа 

12.08.2019 23:55
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей юриста ФБК Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
3 августа Щербинский районный суд Москвы оштрафовал Соболь по той же статье на аналогичную сумму за участие в акции на Трубной площади 15 июля.
«Штаб Навального в Москве» напомнил, что сегодня — 30-й день голодовки Любови Соболь. За это время она потеряла 10,2 кг.
«Её состояние резко ухудшилось после обыска и задержания. Со вчерашнего дня ей становится лучше, но она продолжает испытывать сильную мышечную слабость и головокружение», — цитирует Znak.com сообщение оппозиционеров.
Фото:
РИА «Новости»