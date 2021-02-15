«Любовь сильнее страха». В России прошла третья в этом году акция в поддержку Алексея Навального

В воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных, в городах России прошла третья в этом году акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты и сторонники политика выходили на улицы с фонариками, а самой акции дали название «Любовь сильнее страха». По данным «ОВД-Инфо», всего на этот раз по всей стране задержали 19 человек.

Акции «Любовь сильнее страха» состоялись в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В столице Урала десятки людей вышли в свои дворы с фонариками, среди них также был бывший мэр города Евгений Ройзман, пишет Znak.com. В Нижнем Тагиле сторонников Навального было меньше, они также вышли во дворы, и остались недовольны прошедшей акцией.

«Во дворе пустота…прошлась по двору с фонариком – никого…», — отмечают тагильчане.

Единственный согласованный митинг за последние месяцы прошёл в Казани. Это была акция протеста против репрессий и задержаний - на митингах за Навального в Казани силовики жестко обращались с протестующими.

Двух девушек задержали в Новосибирске во время одиночных пикетов в поддержку Навального, сообщает «ОВД-Инфо». Полицейские объяснили свои действия «единым умыслом» одиночных акций, приводит правозащитный портал слова одной из задержанных.

В Москве и Санкт-Петербурге прошла акция «Цепь солидарности и любви». Участники хотели таким образом поддержать женщин-политзаключенных. По данным «Белого счетчика», в столице России цепь насчитывала 235 человек. При этом в Санкт-Петербурге, по данным «Коммерсанта» участвовало несколько десятков человек. Акцию накануне анонсировала художница и поэтесса Дарья Серенко.

«В День всех влюблённых мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным», — говорится в описании мероприятия в Facebook.

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля.

Напомним, 23 января и 31 января во многих городах России прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального.

5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных.

