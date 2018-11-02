Любительницы селфи в екатеринбургской галерее повредили работу Сальвадора Дали

Посетительницы центра искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге повредили одну из работ художника Сальвадора Дали, сообщает ТАСС. Картина стала жертвой любительниц селфи.

С 5 октября в этой галерее проходит выставка работ Сальвадора Дали. На ней представлена в том числе серия гравюр «Капричос», сделанных Дали по мотивам одноимённого графического цикла испанского художника Франсиско Гойи.

Четверо посетительниц выставки, которые «не очень адекватно себя вели», сломали рамы и разбили стекло двух висевших рядом работ Дали и Гойи, рассказали ТАСС в галерее. У гравюры Дали, помимо этого, повреждено само полотно. Степень его повреждения не уточняется.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения на выставке. На видео видно, как стенд с работами Дали и Гойи падает, когда за ним находится девушка. Стенд упал, поскольку посетительницы пытались сфотографироваться на фоне гравюр, пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург». В момент постановки эффектного кадра одна из девушек опрокинула конструкцию, на которой висела работа из серии «Капричос». Девушка так испугалась, что прошлась по лежащему стенду ногами. А потом вместе с подругой-фотографом покинула место происшествия.

В полиции РИА Новости сообщили, что полицейские устанавливают ущерб и личности посетительниц, повредивших работу Дали. В то же время РЕН ТВ без ссылки на источник пишет, что девушек уже разыскали и опросили.