Любителей Средневековья в Нижнем Тагиле приглашают на костюмированный бал

В июне в ДК НТМК Нижнего Тагила состоится второй Троицкий бал. Костюмированный праздник проводит Нижнетагильская епархия для молодёжи от 18 до 35 лет. Необычный танцевальный вечер, посвящённый эпохе Средневековья, перенесли с 2020 года — он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Для того чтобы стать участником бала, нужно успеть подать заявку до 20 апреля через электронную форму на странице «Троицкий бал» во «ВКонтакте» и отправить её по электронной почте mladifania@mail.ru.

В течение двух месяцев для участников будут проводить мастер-классы по танцам эпохи Средневековья. Кроме того, любители необычного отдыха познакомятся с историями жизни святых, с песнями и развлечениями того времени. Для танцоров будет действовать обязательный дресс-код — организаторы подскажут, как подготовить тематический костюм.

Организационный взнос для участников — 600 рублей. Попасть на Троицкий бал можно и в качестве зрителя. Билеты будут продаваться за пару недель до мероприятия.