Любитель клюквы из Нижнего Тагила сутки блуждал по невьянским болотам

В минувшие выходные в болотах в районе Аятского водохранилища во время сбора клюквы потерялся турист из Нижнего Тагила. Мужчина отправился за ягодами в компании друзей. До места сбора товарищи добирались на лодке, а когда пришло время возвращаться, они заметили, что одного человека не хватает. Туристы позвонили в ЕДДС Новоуральска, затем информация была передана в Невьянск. К поиску пропавшего приступили сотрудники полиции, МЧС и ГИМС.

Тагильчанина удалось найти поисковикам только на следующий день. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, помощь врачей не потребовалась, пишут «Местные ведомости».