Лукашенко заявил об изменении авторитарной системы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что существующую авторитарную систему в стране нужно изменить и начать работу над новой Конституцией. Об этом он сказал на встрече с председателем Верхового суда Валентином Сукало.

Александр Лукашенко попросил Верховный суд подключиться к работе над новой Конституцией. По его словам, самый независимый суд — в Беларуси.

«Я считаю, что, несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко уже менял Конституцию в 1996 и 2004 годах, в результате чего были расширены его полномочия и сняты ограничения на число президентских сроков. После оглашения итогов последних выборов президента большинство жителей Беларуси вышли на улицы, требовали отставку Лукашенко и проведение нового голосования. Александр Лукашенко заявил, что новые выборы будут возможны только после изменения основного закона страны.