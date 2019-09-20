Лукашенко упростит визовый режим Беларуси с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, заявил «БелТА» пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — сказал он.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости «шенгена» с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.