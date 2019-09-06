Лукашенко предложил России снизить цены на газ в качестве компенсации за последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России снизить цены на поставки газа в качестве компенсации за последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы её взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации», — заявил журналистам лидер Белоруссии во время своего визита в Брест.

Лукашенко также сделал отсылку к тому, что после аварии СССР оказала помощь белорусской стороне. А поскольку Россия называет себя правопреемником Советского Союза, она может помочь и сейчас.