Политика

Лукашенко предложил России снизить цены на газ в качестве компенсации за последствия аварии на Чернобыльской АЭС

06.09.2019 23:31
Лукашенко предложил России снизить цены на газ в качестве компенсации за последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России снизить цены на поставки газа в качестве компенсации за последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы её взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации», — заявил журналистам лидер Белоруссии во время своего визита в Брест.

Лукашенко также сделал отсылку к тому, что после аварии СССР оказала помощь белорусской стороне. А поскольку Россия называет себя правопреемником Советского Союза, она может помочь и сейчас.

«Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги — миллиардов 1015 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому" поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники», — заявил Лукашенко.

Фото: 
«Радио Свобода»
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