Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и поблагодарил силовиков за разгон демонстраций (ВИДЕО)

Александр Лукашенко после тайной инаугурации обратился к силовикам с благодарственной речью, обращение транслировал телеканал «Беларусь 1».

«Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Благодарю вас», — заявил Лукашенко.

Напомним, накануне Александр Лукашенко в ходе тайной инаугурации вступил в должность президента Белоруссии — церемония проходила во Дворце Независимости, на ней присутствовали несколько сотен человек. Анонса мероприятия не было.

После инаугурации в Минске начались акции протеста, для разгона которых силовики использовали водомёты и перцовый газ. Белорусские СМИ сообщают о раненых протестующих — по информации правозащитной организации «Вясны» на 1:00 по мск, на демонстрациях задержаны 210 человек.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно утверждённым итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные.