Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу, со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт сообщает в Twitter «Коммерсантъ FM».

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашёнными итогами выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская — 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тысячи человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Беларуси в свою очередь заявил, что массовые акции протеста в стране происходят не спонтанно, их координируют «специально обученные лица».

Лукашенко утверждает, что основная масса протестующих — это безработные. Он предложил им найти работу и поручил профильным ведомствам проконтролировать, чтобы безработные не покупали фальшивые справки о трудоустройстве.