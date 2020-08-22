Лукашенко дал силовикам два дня на устранение беспорядков в Гродно

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение МВД и КГБ в течение двух дней стабилизировать ситуацию в Гродненской области и выявить зачинщиков беспорядков.

«Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — заявил он на митинге своих сторонников в Гродно (цитата по ТАСС).

По мнению Лукашенко, координаторы несанкционированных акций и мероприятий в Беларуси действуют из-за рубежа. Также оттуда поступает помощь организаторам акций на местах.

«Сегодня войска со спецназом должны быть там, на границе, а мы вынуждены держать солдат на улицах городов и площадях, обеспечивая безопасность, правопорядок. Разве это нормально?» — сказал Лукашенко.

Помимо этого, президент поручил с 24 августа закрыть предприятия, на которых рабочие бастуют из-за результатов выборов.