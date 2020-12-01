Лучшие российские короткометражки покажет музей искусств Нижнего Тагила

Со 2 по 13 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдут показы фильмов 12-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражек «Арткино» (16+). Тагильский музей станет площадкой финального тура фестиваля в шестой раз, а горожане смогут принять участие в зрительском голосовании.

В конкурсную программу вошли игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут. Первый этап проходил в Москве в сентябре. Самые интересные, по мнению жюри, фильмы отправились путешествовать по 55 городам России. Все они будут бороться за звание лучшего короткометражного фильма года.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств зрители увидят четыре программы: 2 и 9 декабря в 18:00 фильмы программы «Слух», 3 и 10 декабря в 18:00 картины программы «Зрение», 4 и 11 декабря в 18:00 — программы «Осязание», 5 декабря в 15:00 и 12 декабря в 11:00 — программы «Обоняние». Подробную информацию о сеансах и фильмах можно посмотреть в группе события во «ВКонтакте». В музее просят записываться на программы фестиваля заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47.

«Арткино» — один из самых крупных в стране фестивалей короткого метра, который проводится с 2008 года. За 12 лет организаторам удалось поднять престиж короткометражного кино и добиться его поддержки в производстве и прокате. Участников фестиваля ежегодно приветствуют классики мирового и отечественного кино.