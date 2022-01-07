Лучшее дорожное хозяйство, доступность образования и благоприятные условия для бизнеса. Нижний Тагил поднялся на 35-е место в рейтинге городов по качеству жизни

По итогам 2021 года Нижний Тагил занял 35-ю позицию среди 75 населённых пунктов по качеству жизни. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ исходя из соцопроса самих горожан и официальной статистики.

В 2020 году в списке городов с населением более 250 тысяч человек Нижний Тагил попал на 48-ю строчку. Тогда эксперты назвали Нижний Тагил городом, где наблюдается благоприятная обстановка для создания и ведения бизнеса. По этому направлению он занимал лидирующую первую строчку.

В минувшем 2021 году Нижний Тагил был положительно отмечен сразу по нескольким направлениям. Его назвали в числе городов с самым низким «деструктивным поведением», там он оказался на шестой позиции.

Среди городов, где находятся лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также имеется низкая вероятность попасть в пробку, Нижний Тагил занял 13-ю строчку.

Также в исследовании сказано, что тагильчане относятся к тем россиянам, которые имеют меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. Здесь город также расположился на 13-м месте. При этом склонность к миграции у тагильчан, согласно исследованию, возросла за последний год.

В сравнении с предыдущим 2020 годом Нижний Тагил перестал занимать первое место среди городов, где лучше всего вести бизнес, в 2021 году он уступил Махачкале.

Если сравнивать 2020 и 2021 год, то уровень благополучия в Нижнем Тагиле не изменился, но снизился показатель «спроса на культурные ценности». Что касается качества дорог, медицинского обслуживания, образования и работы ЖКХ, показатели по этим направлениям в городе становятся выше.

Статистика за 2021 год Статистика за 2020 год

Отметим, качество работы местных властей в 2021 году не оценивали. Вместо него исследователи решили добавить пункт «экология».

Екатеринбург в 2021 году опустился с 6-го на 17-е место. За год в столице области значительно снизился уровень миграции, выросла оценка качества дорог и ЖКХ. Снизились показатели качества образования и благоприятных условий для ведения бизнеса.

При исследовании качества жизни в городах России эксперты оценивали «деструктивное» поведение населения, бытовое насилие и травматизм, опасное управление автотранспортом, отказ от медосмотров, конфликтность социальных отношений, обращения в суд и правоохранительные органы, уровень доходов, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, состояние дорог и медицинское обслуживание.

Данные собирали при помощи социологических исследований, данных Росстата, Банка России и сведений из различных открытых баз данных.

«Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения в 2021 году лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала», — говорится в исследовании.

Худшими по качеству жизни за 2021 год признаны Кемерово, Саратов, Волгоград, Чита, Барнаул, Астрахань и Хабаровск.