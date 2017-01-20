Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских

Сегодня с 16:00 ГИБДД Нижнего Тагила совместно с нарядами патрульно-постовой службы проводит масштабный рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в мероприятии задействовано 60 сотрудников ДПС, около 40 полицейских, 24 единицы автотранспорта и несколько автомобилей скрытого наблюдения.

«С начала этого года в Нижнем Тагиле произошло уже несколько серьёзных ДТП с участием пешеходов. При этом нельзя выделить, кто в таких случаях чаще нарушает правила – водители или пешеходы. Стоит отметить, что подобные масштабные рейды мы проводим регулярно», – рассказал АН «Между строк» начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

В настоящее время только в районе привокзальной площади задействовано три экипажа ДПС. Мероприятие завершится по плану в 20:00.

Агентство новостей «Между строк»