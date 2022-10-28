Ловили воришку, а поймали мотоугонщика и наркодилера. В Нижнем Тагиле задержанный по подозрению в краже мужчина оказался фигурантом целого ряда нераскрытых уголовных дел

В Нижнем Тагиле сыщики уголовного розыска и сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками отдела полиции № 17 задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, который оказался причастным к целому ряду преступлений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

При осмотре арендованного им гаража правоохранители обнаружили в погребе оборудованное помещение со специальным освещением для выращивания конопли, пять горшков с кустами наркотической травы и пластиковый ящик для сушки листьев растения. Общая масса изъятого правоохранителями вещества составила 300 граммов.

Также в гараже было много брендированных пакетов интернет-площадки OZON с различными видами табака, курительными смесями, кальян, бутылки с алкоголем и два мотоцикла.

Как сообщил полиции собственник гаража, около года назад он сдал его в аренду незнакомому мужчине. Плату тот производил исправно, никаких претензий и вопросов не возникало, и хозяин в гараже с тех пор не появлялся.

Как установили сотрудники полиции, один из изъятых мотоциклов был похищен в июле этого года на проспекте Дзержинского, второй украли в середине сентября у одного из домов на Черноисточинском шоссе. В начале октября были зафиксированы кражи из магазинов, занимающихся продажей алкоголя, табака, курительных смесей, и из пункта выдачи товаров, приобретённых через интернет.

Сейчас следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуют четыре уголовных дела по фактам краж, а также уголовное дело по незаконному хранению наркотиков, фигурантом которых является задержанный мужчина. Подозреваемого также проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории города.