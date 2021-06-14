Лобовое ДТП с автобусом и пробитие головой лобового стекла. В Нижнем Тагиле 13 июня произошли две серьёзные автоаварии

13 июня на дорогах Нижнего Тагила произошло 2 ДТП, в которых пострадало четыре человека. Так, в 14:30 у дома № 6 по улице Кушвинской 35-летняя автоледи на Hyundai IX35 совершила лобовое столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ на дороге с односторонним движением. Дорожным автоинспекторам женщина заявила, что не знала об одностороннем движении на Кушвинской, а дорожные знаки не заметила. В аварии пострадали женщина-водитель и её двухлетняя дочка, которая находилась на заднем сиденье в детском кресле. У матери медики диагностировали резаную рану стопы, у дочки — ушиб верхней губы. Обеих отпустили домой.

Ещё одно серьёзное ДТП произошло около 16:00 на улице Алтайской. 28-летний мужчина на Mazda при выезде со второстепенной дороги и поворачивая налево не уступил дорогу ВАЗ-2113 под управлением мужчины 1996 года рождения.

«В результате столкновения травмы получили водитель ВАЗ и его девушка — пассажир 1998 года рождения. Они были госпитализированы в больницу на карете скорой помощи», — рассказали TagilCity.ru в ГИБДД.

Момент столкновения попал на авторегистратор следующего за Mazda автомобиля. На записи видно, как иномарка выезжает на встречную полосу и останавливается. В это время в неё врезается отечественная легковушка. От удара девушка пробила головой лобовое стекло.