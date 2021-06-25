Ливни с грозами обрушатся на Нижний Тагил в последний рабочий день недели

В пятницу, 25 июня, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. МЧС объявило штормовое предупреждение и напомнило, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций на улице.

Если град застал вас на улице и нет возможности зайти в укрытие, не прячьтесь под деревом — в него может попасть молния, а сильный ветер может сломать ветви деревьев. Чтобы защититься от града, прикройте голову руками или сумкой.

Автомобилистов просят не преодолевать подтопленные участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение. Лучше переждать ливень в машине на обочине с включённой «аварийкой».

При возникновении ЧС звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.