Ливни и сильный ветер обрушатся на Нижний Тагил в День Победы

В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды 9 мая. По информации «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра на территории региона ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. В Нижнем Тагиле температура воздуха днём не будет превышать девяти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует уральцам на период непогоды воздержаться от охоты, рыбалки и туристических прогулок. По возможности, парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках, не оставлять открытыми окна и балконные двери.

«При усилении ветра, находясь на улице, не стойте у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Будьте предельно осторожными с огнём», – говорится в сообщении МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нужно звонить в МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.