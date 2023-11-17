«‎Лилипуты открыли школу для волшебных морковок»‎. Квантовый психолог Алла Колупаева создала необычный разговорник для общения с телефонными мошенниками

Гипнолог, регрессолог и квантовый психолог Алла Колупаева создала разговорник для общения с телефонными мошенниками. По её мнению, фразы, которые необходимо говорить в таких случаях, не имеют смысла, и для нормального человека они покажутся бредом, но при общении с мошенниками они смогут выбить злоумышленников из привычного сценария. Психолог считает, что недостаточно просто положить трубку, так как аферисты будут продолжать звонить. А чтобы мошенники удалили ваш номер из своей базы, нужно показать себя ненормальным.

Фразы поделены на несколько групп в зависимости от того, кто вам звонит. Например, на звонки от якобы представителей банка нужно отвечать: «голубой снег падал с неба»‎, «зелёные картофельные чипсы»‎‎‎, «лилипуты открыли школу для волшебных морковок»‎, «плаваю в тропическом океане»‎, «розовый попугай сделал колесо».

«‎Скорее всего, вы задаётесь вопросом: “А что за бред нужно говорить мошеннику? Что это за абсурд?” В этом бреде-абсурде как раз и заключается способ максимально быстро завершить разговор с мошенником. Ему нужно общаться с человеком со здоровой психикой, чтобы манипулировать, а если мошенник слышит что-то неадекватное, в 99% случаев он сам прервёт разговор»‎, — рассказывает Алла Колупаева.

Опытные мошенники всеми способами пытаются затянуть разговор с жертвой, чтобы она потеряла связь с реальностью. Используя навыки социальной инженерии и плохую осведомлённость среднестатистического человека о внутренней работе госструктур, мошенники быстро переключаются от уговоров к угрозам, а от предостережений к требованиям. Чем дольше жертва продолжает такой разговор, тем большему риску она себя подвергает.

«Важно следовать одному единственному правилу: говорите слово в слово то, что написано в разговорнике. Никаких “здравствуйте” или “поняла”, ничего от себя. Вам задают вопрос — вы зачитываете одну из фраз. Вам говорят дальше — вы зачитываете ещё одну. На любые слова мошенника говорим одно короткое предложение из разговорника», — советует женщина.‎‎