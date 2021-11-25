Ликвидировали утечку хлора и эвакуировали пострадавших. Спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила успешно прошли переаттестацию 

Поисково-спасательная служба Центра защиты населения Нижнего Тагила успешно прошла очередную проверку областной рабочей аттестационной группы. 24 и 25 ноября тагильские спасатели демонстрировали свои навыки в проведении аварийно-спасательных работ.

«Рабочей аттестационной группой проведён смотр личного состава поисково-спасательной службы с полной выкладкой (по сезону). Во время проверки комиссией были оценены теоретические знания и физическая подготовка спасателей. Проверка теоретических знаний спасателей проводилась методом экзамена с собеседованием. Все спасатели показали хорошие знания по теоретическим вопросам и выполнили нормативы по физической подготовке: подтягиванию, челночному бегу и бегу на 1 км», — говорится в Instagram Центра защиты населения.

Практическим этапом было задание переправить пострадавшего на носилках из подручного материала через водную преграду. Также проверялась готовность службы к газоспасательным работам. На аттестации спасатели ликвидировали последствия разгерметизации ёмкости с хлором. Занимались поиском и эвакуацией пострадавшего из зоны заражения и оказывали ему первую помощь.