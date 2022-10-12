Лифт Шрёдингера. В Нижнем Тагиле жильцы дома вынуждены платить за подъёмник, которого нет  

Жильцы четырёх квартир дома № 7 на улице Папанина оказались практически в неразрешимой и абсурдной ситуации. В 10-этажном жилом доме 1995 года постройки есть два подъезда с лифтами, а в третьем подъезде, где лестница ведёт только до второго этажа, лифта нет. Этот подъезд ранее был переделан под офисные помещения, а позже опять переведён в жилой фонд. Но несмотря на то, что собственники помещений не пользуются лифтом, потому что у них его нет, содержание и ремонт оборудования всё равно приходится оплачивать.

«Я уже обращался с данным вопросом в нашу управляющую компанию, спрашивал, можно ли нам прекратить оплачивать то, чего в нашем подъезде нет. Мне было категорически сказано “нет”, так как лифт — это общедомовая собственность. И неважно, живёшь ли ты на первом этаже, пользуешься ли ты лифтом или нет, есть ли он в твоём подъезде, — дом общий, значит, платят все», — рассказал АН «Между строк» житель подъезда Александр.

По словам тагильчанина, его соседи не особо беспокоятся о дополнительном пункте в ежемесячных квитанциях, поскольку плата за услугу составляет порядка 60 рублей.

Как сообщили АН «Между строк» в управляющей компании «Демидов», будущих хозяев квартир предупреждали о такой юридической коллизии.

«Жильцы при покупке квартир были осведомлены о данной особенности своего будущего жилья. И были уведомлены, что, несмотря на отсутствие лифта, доступного для их использования, они будут платить за него, как и все остальные жильцы, так как лифт — это часть общей домовой собственности. Если кого-то что-то не устраивает, они всегда могут пойти и обратиться к мэру города», — сообщили в УК «Демидов».

Отметим, лифт является общим имуществом многоквартирного дома. По закону (ст. 158 ч. 1 ЖК РФ) на собственников помещений в многоквартирном доме накладывается одинаковая для всех обязанность по его содержанию. Кроме содержания лифтов, в этот список входит ремонт и уборка подвальных помещений, коридоров, холлов, лестничных площадок, мусоропроводов, котельных, бойлерных, обслуживание инженерного оборудования. Даже если собственник ни разу не посещал подвал либо лифт, он всё равно обязан оплачивать их содержание.

Снять с себя обязательство оплачивать лифт можно, но для этого нужно провести общедомовое собрание, где будет не менее 50% жильцов. На этом собрании более 25% собственников должны проголосовать за освобождение части людей от платы за обслуживание лифта.