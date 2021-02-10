Лидеры белорусской оппозиции анонсировали возвращение на родину и «Беларуское освобождение» (ВИДЕО)

Народное антикризисное управление Беларуси анонсировало возвращение оппозиции в республику и раскрыло подробности плана действий «Беларуского освобождения», пишет издание «Медиабрест».

В рамках общей стратегии НАУ предлагает план в два этапа.

«1-й этап. Масштабное давление на режим и мобилизация общества. Мы объединяем наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года. 2-й этап. Адекватный ответ на преступления диктатуры в формате, к которому будет готово общество. Активное гражданское сопротивление и возвращение демократических сил в страну», — говорится в заявлении НАУ.

По мнению оппозиции, масштабное давление даст результат. Координация всех политических структур, общественных объединений и гражданских инициатив помогает эффективно реализовать проекты в ряде направлений: экономическое давление, внешнеполитическое давление, противодействие пропаганде, переход чиновников на сторону народа, активные действия силовиков на стороне народа.

«Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы белорусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог её скрыть или украсть. Когда мы получим достаточно голосов на Цифровом референдуме, это будет мощный сигнал для режима Лукашенко: или проведение Республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами», — подчёркивают представители НАУ.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых Александру Лукашенко противостояла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. ЦИК объявил победителем Лукашенко, с того момента по всей стране продолжаются акции протеста и забастовки. 23 сентября Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа. Это произошло после тайной инаугурации Лукашенко, которого зарубежные лидеры признали нелигетимным президентом. В настоящее время лидер оппозиции находится в Европе, где проводит переговоры с лидерами иностранных государств от имени Беларуси.