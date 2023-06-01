Лидером народного голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле стала площадь перед зданием машиностроительного техникума на Вагонке

В Нижнем Тагиле подводят итоги голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Всероссийское голосование завершилось вчера, оно проходило с 15 апреля по 31 мая. По данным пресс-службы администрации города, в нём приняли участие почти 95 тысяч тагильчан, что стало рекордной цифрой по сравнению с прошлыми годами.

По предварительным итогам, в Нижнем Тагиле в голосовании лидировали две территории: возле машиностроительного техникума на Вагонке и зона отдыха на проспекте Строителей в районе домов № 5, 7, 11. Сейчас ведётся процедура верификации данных по каждому объекту и подведение результатов голосования. Уточнённые сведения с числом проголосовавших будут опубликованы после проверки сводных данных Минстроем РФ.

За последнюю неделю в лидеры стремительно вырвалась территория на Вагонке, набрав около 40 тысяч голосов. Работы на объекте-победителе начнутся весной следующего года и будут финансироваться за счёт федерального и областного бюджетов.

Проект благоустройства территории на проспекте Строителей оказался на втором месте с 35 тысячами голосов. По словам главы города Владислава Пинаева, активность тагильчан в этом году может помочь городу вновь претендовать на дополнительное финансирование проектов, как и в 2023 году. Тогда вместо одного решили обновить два объекта: пешеходную зону на Черноисточинском шоссе и Нижне-Выйский сквер.

Помимо двух объектов, вырвавшихся в лидеры, в список общественных пространств для благоустройства входили: Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского и Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари, а также благоустройство лесопарковой территории Рудника им. III Интернационала.