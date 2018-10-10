Лидер «Справедливой России» связал финансовые проблемы партии с президентскими выборами

«Справедливая Россия» столкнулась с финансовыми проблемами, которые в числе прочего связаны с неучастием кандидата от партии в выборах президента 2018 года, заявил «Интерфаксу» лидер партии Сергей Миронов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленных членов партии написал, что сотрудники центрального аппарата не получали зарплаты несколько месяцев, а региональным отделениям резко снизили финансирование. Из-за этого партии пришлось сократить штаты.

По словам Сергея Миронова, одна из причин — неучастие кандидата от партии в президентских выборах: Госдума после голосования повысила выплаты партиям, чьи кандидаты набрали больше 3% голосов.

«Несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, — это правда, и об этом газета абсолютно справедливо написала», — сказал Миронов.

Он добавил, что такие проблемы иногда возникают и «ничего катастрофического в этом нет».

Миронов подчеркнул, что «КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, а Жириновский за своё участие получил 600 млн рублей».

«Считать деньги в чужих карманах вообще неприлично, но я могу подтвердить, что в этой статье справедливо написано: мы поддержали президента и за это ничего не получили», — добавил он.

«Справедливая Россия» не выдвигала своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года, на которых Владимира Путина поддержали 76% избирателей.