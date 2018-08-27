«Левада-центр»: В России резко вырос уровень ксенофобии

В России за последний год выросла доля россиян, считающих, что в стране нужно ограничить проживание отдельных национальностей, со ссылкой на проведённый в июле опрос «Левада-центра» пишут «Ведомости».

Каждый третий участник опроса (32%) считает, что в России нужно ограничить проживание цыган, в июле 2017 года так считали 17%. В тройку «нежелательных» этносов также вошли китайцы (рост за год с 15% до 31%) и вьетнамцы (с 12% до 26%). Также россияне хотели бы ограничить проживание выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР (рост с 19% до 25%), выходцев с Кавказа (с 22% до 23%), украинцев (с 8% до 17%) и евреев (с 4% до 12%).

Ещё 28 процентов считают, что не следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций; за год их доля осталась неизменной. В целом спектр неприязненного отношения расширился — частота выбора тех или иных «нерусских» позиций за год выросла в 1,5 раза, отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Почти вдвое (с 10% до 19%) выросло число тех, кто одобряет идею «Россия для русских». С 2014 года количество придерживавшихся этого мнения снижалось. Больше трети опрошенных (39%) лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе, причём в Москве таких уже 63%. Также выросла доля опрошенных, поддерживающих ограничение притока мигрантов, — с 58% до 67%.