«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных, со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» пишет «Дождь».

Своё недовольство деятельностью премьер-министра Дмитрия Медведева высказали 62% россиян, 36% заявили, что одобряют его деятельность. Работу правительства одобряют 43% россиян, не одобряют — 55%. Работу Госдумы положительно оценили 38% россиян, 59% россиян заявили об обратном. Кроме того, рейтинг одобрения мэра Москвы Сергея Собянина достиг 63%, не одобряют его деятельность 34% россиян.

Почти половина опрошенных (48%) считает, что страна движется в правильном направлении, 41% россиян недовольны курсом государства.