«Левада-центр» сообщил о падении рейтинга доверия Путину до 35 процентов

Президенту России Владимиру Путину доверяют 35% россиян, со ссылкой на результаты январского опроса «Левада-центра» пишут «Ведомости». За последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза — в декабре 2017 года он составлял 60%.

По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, продолжающийся спад «объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента».

«Его новая риторика, касающаяся социальных тем, даёт кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идёт медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворённость положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — заявил социолог.

При этом другой показатель — рейтинг одобрения деятельности президента — продолжает оставаться на одном и том же уровне (60–70%). Это объясняется тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы», пояснил Гудков.