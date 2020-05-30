«Левада-центр» сообщил о падении рейтинга доверия Путину до 25%

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путина опустился до 25%,со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» сообщает «Дождь».В апреле он составил 28%.

Респондентам задавали открытый вопрос «Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?». Путин остаётся на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%. Также россияне доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%), премьер-министру Михаилу Мишустину (11%) и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (10%). Алексею Навальному доверяют 4% — ровно столько же, сколько мэру Москвы Сергею Собянину. 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому (в апреле так ответили 12%), 33% затруднились с ответом.

В апреле «Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения деятельности Путина (59%) — респондентам задавали закрытый вопрос. В марте о работе Путина положительно высказывались 63% опрошенных.

Также 29 мая рейтинг одобрения опубликовал ВЦИОМ. На прямой вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина?» утвердительно ответили 68,9% человек.