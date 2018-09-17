«Левада-центр»: Рейтинг «Единой России» упал до 28%

Лишь 28% россиян готовы бы были проголосовать за «Единую Россию», если бы выборы проводились в ближайшее время, со ссылкой на данные проведённого «Левада-центром» опроса пишет Znak.com. В конце 2017 года этот показатель был существенно выше — тогда о поддержке партии власти заявили 37% опрошенных.

22% респондентов заявили, что вовсе не стали бы голосовать (в декабре 2017 года таких было 17%).

Интересно, что при обрушении рейтинга «партии президента» с рейтингами других партий значимых изменений не произошло: за ЛДПР проголосовали бы 11% (в декабре 2017 года — 10%), за КПРФ — 9% (значение не изменилось), за партию «Справедливая Россия» — 3% (показатель также не изменился).

Резкое падение рейтинга властей и партии «Единая Россия» можно объяснить очень непопулярным решением о повышении пенсионного возраста.

Напомним, 9 сентября в стране прошли акции протеста против пенсионной реформы. Во многих городах силовики жёстко задерживали участников мероприятий, поскольку акции не были согласованы. В числе задержанных оказывались даже журналисты.