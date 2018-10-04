«Левада-центр»: Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%, со ссылкой на данные опроса «Левада-центра» пишет «Коммерсантъ». Показатель упал до уровня 2013 года, когда он составлял 55%.

По сравнению с 2017 годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто читает, что президент «совсем не заслуживает доверия».

По словам социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, «заметное падение президентского рейтинга» отметили ещё в начале 2018 года.

«Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина. После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста», — сказал Волков.

Согласно данным «Левада-центра», самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году, когда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году — 75%.