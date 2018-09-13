«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет

Доверие россиян к новостям на телевидении за девять лет снизилось на 30 процентных пунктов — с 79 до 49%, со ссылкой на данные опроса «Левада-центра» пишут «Ведомости».

Доверие к информации интернет-изданий за этот же период выросло с 7 до 24%. Почти четверть респондентов — около 24% — заявили, что тему изменения пенсионного возраста более объективно освещают в интернете, а не в телевизионных новостях. Помимо этого, среди тем, которые, по мнению участников опроса, в интернете освещают «полнее и объективнее», — личная жизнь и состояние политиков и чиновников, экономическая ситуация, протестные акции и внешняя политика.

Больше всего респондентов назвали телевидение своим главным источником новостей, но число подобных ответов снизилось с 94 до 73%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что уровень недоверия россиян к телевидению вырос из-за того, как оно освещает пенсионную реформу.

«Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности. Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы», — сказал эксперт.

Он отметил, что «дело не столько в содержании, сколько в моральных оттенках изложения нюансов ситуации». Уровень доверия к телевизионным новостям падает вместе со снижением рейтингов властей, и важную роль в этой ситуации также играет усталость аудитории от антизападной пропаганды, добавил Гудков.