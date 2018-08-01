«Левада-центр»: Более трети россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Около 37% опрошенных «Левада-центром» россиян готовы участвовать в протестах против пенсионной реформы, со ссылкой на проведённый в июле опрос пишут «Ведомости».

53% респондентов заявили, что скорее не готовы принять участие в протестах, ещё 10% затруднились с ответом.

В ответ на вопрос о возможном решении президента Владимира Путина по пенсионной реформе 37% выразили уверенность в том, что закон будет подписан. Около трети — 33% респондентов — считают, что Путин отправит поправки на доработку. Самым желанным решением по пенсионной реформе 71% участников опроса назвал её полную отмену.

Больше 40% респондентов заявили о вероятности массовых протестов по экономическим вопросам — показатель зафиксирован впервые с 2009 года. Личное участие в протестах готовы принимать 28% опрошенных. Такой уровень протестных настроений фиксировали два раза — в 2005 году из-за монетизации льгот и в 2009 году в условиях экономического кризиса. О вероятности протестов с политическими требованиями заявили около трети опрошенных, схожие цифры в последний раз фиксировали после выборов в Госдуму в 2012 году. Принимать участие в подобных акциях готов примерно каждый четвёртый респондент.

По мнению политолога Николая Миронова, результаты опроса демонстрируют массовое недовольство и при этом отсутствие организованного протеста. Эксперт уверен, что исследование показывает готовность россиян в итоге смириться, так как нет лидеров, которые могли бы выступить в качестве пользующихся доверием людей защитников.

«По этим причинам Кремль достаточно спокоен. Но важно и сохранение легитимности власти — значит, помимо работы с политиками, понадобится и информационная кампания, и, возможно, события, которые отвлекут внимание. Не исключено и смягчение реформы, но оно произойдёт, если цифры станут ещё хуже, продолжится падение рейтингов, а людей на улицах станет больше», — отметил Миронов.

В минувшие выходные в Москве прошли две акции протеста против пенсионной реформы. Кроме того, митинги против повышения пенсионного возраста состоялись в большинстве крупных городов.