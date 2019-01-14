«Левада-центр»: Более половины россиян выступают за отставку правительства

53% россиян выступают за отставку правительства, со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» пишут «Ведомости».

Основные претензии к правительству — неспособность справиться с ростом цен и падением доходов россиян (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43%). Отмечается, что в ноябре 2016 года за отставку правительства выступали 33% россиян.

По словам социолога «Левада-центра» Марины Красильниковой, скептицизм в отношении власти за последние полгода вырос во многом из-за пенсионной реформы.