Летом из Екатеринбурга и Нижнего Тагила будут ходить дополнительные поезда на черноморские курорты 

На Свердловской железной дороге летом будут ходить дополнительные поезда на юг по трём направлениям. Их появление в расписании связано с прогнозируемым увеличением пассажиропотока на фоне улучшения эпидобстановки в стране, сообщает пресс-служба СвЖД.

Дополнительный поезд № 522/521 свяжет Урал с Новороссийском. Состав будет ездить с 31 мая по 16 сентября через Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург и Красноуфимск.

Поезд по маршруту № 290/289 Екатеринбург — Анапа будет курсировать с 26 мая по 24 сентября. Одну из остановок состав будет делать на станции Каменск-Уральский. Поезд № 233/234 Екатеринбург — Имеретинский курорт будет отправляться в путь с 29 мая по 23 сентября. Поезд проследует через Ревду и Красноуфимск.

Все три дополнительных поезда будут курсировать через день.

Также в ближайшее время будет увеличена периодичность поезда № 73/74 Тюмень — Санкт-Петербург, который проходит через Талицу, Камышлов, Екатеринбург и Первоуральск. С 19 февраля он будет ходить через день, а не раз в четыре дня, как сейчас.

С 29 апреля чаще будет ездить поезд № 373/374 Тюмень — Махачкала, маршрут которого проходит через Талицу, Камышлов, Богданович и Екатеринбург. Вместо одного раза в четыре дня он будет выходить в рейс через день.