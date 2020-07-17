Летний пикник на природе: инструкция «Афиши МС»

Эта неделя выдалась очень жаркой и солнечной. Уже хочется поскорее уехать из города на природу или на любимую дачу! Предлагаем организовать приятный летний пикник в кругу родных и близких. Мы подготовили для вас классные рецепты освежающих коктейлей и лёгких закусок, а также плейлист для идеального летнего вечера. Следуйте нашим инструкциям, и знойный уик-энд подарит только положительные эмоции.

Коктейли

Пережить жаркую погоду поможет вкусный холодный напиток. Мы подготовили для вас рецепты на любой вкус: полезный ягодный микс с мятой, бодрящий кофе с шоколадом и освежающий зелёный чай с клубникой.

Ягодный микс с мятой (на несколько порций)

Ингредиенты:

— 1 пучок мяты;

— три разных вида ягод, 500 г;

— сахар, 100 г;

— вода, 500 мл;

— кубики льда.

Приготовление:

1. В стакан добавить мяту и залить кипятком, накрыть полотенцем или крышкой и оставить остывать. Затем процедить.

2. Сахар высыпать в кастрюлю и залить водой, довести до кипения. На медленном огне варить, пока сахар полностью не растворится.

3. Полученный сироп остудить.

4. Все ягоды заранее промыть и протереть через сито, чтобы избавить от косточек и кожуры. В ягодное пюре добавить сироп и мятную воду. Всё перемешать и поставить в холодильник остудиться.

5. Готовый напиток подавать с кубиками льда.

Кофейный холодный напиток «Баунти» (на несколько порций)

Ингредиенты:

— вода, 500 мл;

— молотый кофе, 4 ст. ложки;

— сахар, 200 г;

— пломбир, 40 г;

— шоколадный батончик «Баунти», 2 шт.;

— шоколад, 50 г.

Приготовление:

1. Кофе залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне 2 минуты. После готовности процедить.

2. Затем на медленном огне сварить сахар. В полученный сироп добавить кофе и варить смесь, пока она не загустеет.

3. Шоколадные батончики разломать на мелкие кусочки и высыпать в блендер. Туда же добавить мороженое и начать взбивать, медленно добавляя кофейный сироп. Напиток разлить по стаканам.

4. Готовые коктейли украсить тёртым шоколадом и добавить кубики льда.

Холодный клубнично-цитрусовый чай (на несколько порций)

Ингредиенты:

— листовой зелёный чай, 10 г;

— лимон, 1 шт.;

— апельсин, 1 шт.;

— 2 веточки мяты;

— сахар и мёд по вкусу.

Приготовление:

1. Залить чай кипятком, добавить сахар или мёд, ломтики апельсина и перемешать. Получившийся напиток охладить.

2. Выжать лимонный сок и добавить в чай.

3. Мяту порезать мелко, а клубнику — на дольки. Добавить в зелёный чай.

4. Готовый напиток подавать с кубиками льда, можно украсить долькой апельсина.

Еда

Пикник на природе — самое идеальное летнее времяпрепровождение! Советуем не откладывать поход и уже сейчас задуматься над меню для пикника. Предлагаем вам рецепты простого сэндвича и рулета с овощами.

Овощной сэндвич

Ингредиенты:

— ржаной багет;

— баклажан;

— помидоры, 2-3 шт.;

— листья салата, 2-4 шт.;

— свежий базилик (листочки), 5 шт.;

— томатный соус по вкусу;

— топлёное масло.

Приготовление:

1. Баклажаны и помидоры порезать на тонкие кружочки.

2. Баклажаны обжарить на небольшом количестве топлёного масла до мягкости. Также нужно нарезать помидоры.

3. Багет разрезать вдоль на две части, на каждую часть намазать томатный соус.

4. На хлеб положить салатные листья, а сверху — обжаренные баклажаны.

5. На баклажаны добавить листья базилика, помидоры и зелень укропа. Закрыть сверху второй частью багета.

Мясной лаваш с болгарским перцем

Ингредиенты:

— тонкий лаваш;

— морковь;

— сыр, 100 г;

— чеснок, 4 зубчика;

— майонез или сметана;

— яйца, 3 шт.;

— болгарский перец;

— ветчина;

— лук по вкусу.

Приготовление:

1. Морковь и сыр натереть на мелкой тёрке, выдавить чеснок. Ингредиенты смешать вместе, добавить майонез или сметану.

2. Яйца отварить и нарезать кубиками, также нарезать и болгарский перец. Ветчину порезать длинными полосками, а зелёный лук мелко порубить.

4. На первый лист лаваша намазать смесь из моркови, сыра и майонеза, сверху положить второй слой лаваша и смазать майонезом. Затем добавить яйца и болгарский перец и накрыть начинку третьим листом лаваша. На третий лист положить майонез, ветчину и зелёный лук.

5. Аккуратно свернуть рулет, чтобы начинка не выпала. Готовый рулет можно отправить в холодильник на 30 минут, предварительно обмотав пищевой плёнкой. Затем разрезать готовую закуску несколько порций.

Музыка

Для солнечного настроения и вдохновения мы подготовили самый летний плейлист. Скорее включайте и заряжайтесь позитивом!