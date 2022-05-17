Летние оздоровительные лагеря Свердловской области вернутся к стопроцентной заполняемости

Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области впервые за последние два года вернётся к «доковидным» нормам — стопроцентной наполняемости и трёхнедельным сменам. Об этом сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Летняя оздоровительная кампания в Свердловской области, несмотря на серьёзные послабления в части ограничений, пройдёт с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Сохраняется практика тестирований персонала перед началом смены. Кроме того, все организации отдыха оснащены защитными и дезинфицирующими средствами», — отметил Юрий Биктуганов.

По его словам, в этом году планируется охватить около 450 тысяч детей. Всего летом 2022 года в Свердловской области откроется 1271 лагерь. В большинстве из них первая смена начнётся 1 июня. В тех оздоровительных организациях, где смена должна начаться 1 июня, ремонтные работы завершатся до 25 мая.

Напомним, с апреля в Свердловской области начала работу программа детского туристического кешбэка. Программа действует на путёвки, приобретённые с 31 марта, на смены в лагерях с 1 мая по 31 августа. Родители получают 50% от транзакции, но не более 20 тысяч рублей.

Кроме того, юным уральцам в этом году удастся отдохнуть во всероссийских детских центрах «Океан», «Смена», «Орлёнок» и международном детском центре «Артек». В рамках областного проекта «Поезд здоровья», реализуемого при поддержке главы региона Евгения Куйвашева, в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» на Черноморское побережье отправятся более 2 тысяч детей из 70 муниципалитетов, сообщает департамент информполитики региона.