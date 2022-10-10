Летающие лыжники из Нижнего Тагила стали чемпионами России

Летающие лыжники из Нижнего Тагила в составе сборной Свердловской области стали победителями командных соревнований летнего чемпионата страны, сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Турнир прошёл в Сочи, за сборную нашего региона выступили воспитанники нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Аист» Михаил Пуртов, Вадим Шишкин, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин. Они набрали 834,2 балла. Ближайшие конкуренты, спортсмены из Нижегородской области, показали результат 793,1 балла, на третьем месте прыгуны из Сахалинской области с результатом 758,6 балла.