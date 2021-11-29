Летающая лыжница из Нижнего Тагила заняла на этапе Кубка мира 14-е место. Это лучший результат за всю её карьеру

Воспитанница спортшколы «Аист» Кристина Прокопьева во второй день этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина заняла 14-е место. Она обогнала всех россиянок в этот день соревнований. Это лучший результат на Кубках мира за всю карьеру летающей лыжницы, рассказали в департаменте информполитики.

«Я довольна показанными прыжками, — сказала Кристина Прокопьева. — Приятно выступать перед родными трибунами. Тем более что поболеть за меня пришли мои родные. Это придало мне сил. Впереди меня ждут следующие этапы Кубка мира. Продолжу борьбу за попадание на Олимпиаду».

В Нижнем Тагиле 25–27 ноября прошли сразу два крупных международных старта: этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и этап Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. На Кубок мира съехались 17 сборных команд, а на Континентальный кубок — представители 13 стран. Всего в течение трёх дней на «Аисте» соревновались более 100 спортсменов.

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Нижний Тагил впервые одновременно принимал соревнования сразу по двум видам спорта. Благодаря низким температурам организаторам удалось сделать необходимое количество искусственного снега.

«Нижний Тагил в очередной раз продемонстрировал, что любит и умеет принимать соревнования самого высокого уровня, — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. — Это касается как вопросов гостеприимства, так и спортивной составляющей мероприятий, проходящих на комплексе трамплинов “Аист”».

В рамках Континентального кубка на «Аисте» прошли два индивидуальных старта на втором по мощности трамплине К90, а также гонка Гундерсена на 10 км. Оба дня равных не было немцу Якобу Ланге. Лучшими из россиян стали Вячеслав Барков и Артём Галунин, которые в пятницу и субботу занимали восьмые места, сообщает департамент информполитики.

В Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина в первый день лучшей стала австрийка Марита Крамер. Причём в первой зачётной попытке она установила новый рекорд трамплина К90, который теперь равен 104,5 м. Из россиянок лучший результат показала Ирина Аввакумова, она стала 12-й.

Во второй день победу праздновала словенка Эма Клинец. Из россиянок выше всех была воспитанница спортшколы «Аист» 22-летняя Кристина Прокопьева.