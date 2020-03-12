LʼEquipe: УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти этим летом, на 2021 год. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Об этом 12 марта сообщило французское издание LʼEquipe.

Ранее УЕФА попросил итальянские клубы «Интер» и «Рома» сняться с розыгрыша Лиги Европы, чтобы не допустить срыва сезона из-за пандемии COVID-19.

После того как в Италии из-за карантина не состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, а также было приостановлено проведение чемпионатов Италии и Испании по футболу, УЕФА официально анонсировал проведение экстренного заседания 17 марта. Источник издания сообщил, что после него будет официально объявлено о переносе Евро-2020.

Напомним, в России чемпионат готовился принять Санкт-Петербург.