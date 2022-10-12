Легендарный Уральский народный хор приедет с гастролями в Нижний Тагил

Знаменитый Уральский государственный академический русский народный хор из Екатеринбурга в конце октября приедет с гастролями в Нижний Тагил. Коллектив выступит на сцене ДК «Юбилейный» 25 октября в 18:30 (6+).

Уральский государственный академический русский народный хор был основан в 1943 году при Свердловской филармонии. Коллектив стал объединением самодеятельных хоров из сёл Покровское и Измоденово, а также отдельных ярких исполнителей из сёл Катарач и Малая Лая. Основали Уральский хор известный музыковед и фольклорист Лев Христиансен, балетмейстер Ольга Князева и хормейстер Неонилла Мальгинова. Первое выступление хора состоялось 12 ноября 1944 года. С 2017 года хор возглавляет выпускник отделения народного хора Российской академии музыки имени Гнесиных Николай Зайцев.

«Народное искусство — оно универсальное. Песни, рождённые в Уральском хоре, поются на разных языках. "Уральская рябинушка", "Белым снегом" переведены на 30 языков мира. Каждый наш артист — профессионал своего дела, и это сразу видно со сцены», — говорит художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.

Хор состоит из 75 профессиональных вокалистов, танцоров и музыкантов оркестра. Каждый концертный номер народного хора раскрывает богатый колорит уральского края с его яркими самобытными песнями, музыкой, танцами. Также в репертуаре коллектива есть песни советских и российских композиторов.

За время своего существования Уральский хор дал десятки тысяч концертов практически во всех городах России, уральским артистам аплодировали зрители более 50 стран мира. Выступления коллектива с огромным успехом проходили на легендарных сценах, таких как концертный зал «Плейель» (Франция), королевский театр «Друри-Лейн» (Лондон), художественный театр «Мансудэ» (КНДР), Концертный зал имени П. И. Чайковского, Государственный Кремлёвский Дворец, Большой театр.

Уральский народный хор бережно хранит традиции народного творчества и остаётся верен особым вокальным традициям Урала, отмечают специалисты. Преобладание мягкой лирической манеры пения, небольшой диапазон, специфический уральский «окающий» диалект — всё это выделяет Уральский народный хор среди других коллективов.

«Мы хотим приехать в Нижний Тагил как к себе домой, поздравить жителей с 300-летием города. Мы исполним новые произведения. Слушателей ждёт премьера номера "Уральская свадьба", который мы готовим к грядущему в 2023 году 80-летию хора. Уральская свадьба сама по себе уникальна, но для каждой части Урала она разная. Мы сделали номер таким, чтобы он был понятен каждому зрителю. Слушателей ждёт много интересного и уникального, а уникально любое произведение, с которым мы работаем. Мы создаём внутри нашего хора то, чего нет ни в России, ни в других странах мира», — рассказал «Афише МС» художественный руководитель коллектива Николай Зайцев.

Билеты на выступление Уральского народного хора можно приобрести в кассах ДК «Юбилейный», в Центральной городской библиотеке и онлайн.