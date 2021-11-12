Легендарный скульптор Нижнего Тагила Анатолий Неверов стал мастером года 

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» подвели итоги XXII городского конкурса им. Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». Обладателем Гран-при и звания «Мастер года» стал известный тагильский скульптор Анатолий Неверов.

Конкурс на звание «Мастер года» проводится в нашем городе с 1999 года, в этот раз он был посвящён художественной обработке металла. На выставке было представлено 66 работ 41 местного художника. В конкурсе приняли участие студенты, профессионалы, в том числе знаменитые тагильские скульпторы Анатолий Неверов, Александр Иванов, Александр Брусницын.

Анатолий Неверов — известный тагильский скульптор, педагог, член Союза художников, почётный работник Министерства образования и науки РФ. Творческая биография Анатолия Глебовича началась в Нижнем Тагиле: в 1960 году он окончил училище прикладного искусства, затем поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Некоторое время работал на Украине в Черновицком художественном фонде. С 1969 года Неверов живёт и работает в Нижнем Тагиле.

Анатолий Неверов является автором знакомых всем тагильчанам монументов: погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам-железнодорожникам, первым комсомольцам-тагильчанам возле «Современника», строителям возле ГДМ, а также памятника солдатам, погибшим в локальных войнах планеты, на набережной.

Работы тагильского скульптора также украшают площади в Алапаевске, Висиме, Лобве, Нижней Салде.