Легендарные тагильские рэперы из «Группы-в-ухо» перевыпустили альбом 1997 года

Хорошая новость для любителей тагильской «Группы-в-ухо» — музыканты перевыпустили культовый альбом 1997 года «Черепашья головка» (18+) с обновлённой обложкой. До сих пор альбом был выпущен только на кассетах, теперь музыканты оцифровали его и подготовили для фанатов коллекционное издание, которое приятно поставить на полку.

«Группа-в-ухо» была создана в 1994 году тремя друзьями: Сергеем Куманяевым, Константином Поповым и Вадимом Куликовым.

«Это коллекционное издание для тех, кто помнит и любит “Группу-в-ухо”. Альбом выходил в 1997 году на кассетах, и я знаю, что кое у кого такие кассеты до сих пор дома есть. Так вот для них мы оцифровали его, оптимизировали звук, добавили бонусные треки, видеоклипы, изображения и фотографии, которые хотели в то время использовать в оформлении, но не использовали. На этом диске смесь энергии бурных девяностых и юношеской романтики трёх тагильских ребят», — рассказал «Афише МС» участник группы Константин Попов.

В диск вошло 15 треков, а также фото и видео группы. Кроме этого, для истинных фанатов добавили два дополнительных трека и видеоклипы на песни «Украл» и «Почтальон-ша». Последний, кстати, участвовал в фестивале Rap Music в 2000 году. Приобрести альбом можно в официальном паблике легендарной тагильской группы во «ВКонтакте».