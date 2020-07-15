ЛДПР выдвинула на довыборы в гордуму Нижнего Тагила бизнесмена Сергея Бурлая

ЛДПР выдвинула своего кандидата на довыборы в Нижнетагильскую гордуму по округу № 10. Им стал местный предприниматель Сергей Бурлай. Сегодня, 15 июля, он сдал необходимые документы в избирком.

«Наш кандидат Бурлай Сергей Анатольевич является общественным деятелем в городе. Тесно сотрудничает с социальными службами, помогает с юридическими вопросами социально незащищённым слоям населения, проводит разъяснительную работу с нарушителями правил дородного движения», — отметили в нижнетагильском отделении ЛДПР.

Уже известно, что за освободившееся после ухода из думы Андрея Обельчака кресло будут бороться минимум пять человек. Помимо Бурлая, это руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», активистка ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва от «Яблока» и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.