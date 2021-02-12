Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом из-за новых санкций

Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, заявил глава МИДа Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Владимир Соловьёв спросил Лаврова, идёт ли Россия «к разрыву с Евросоюзом».

«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.

Ранее в Брюсселе представители Евросоюза заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России из-за задержания Алексея Навального и суда над оппозиционером. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где встретился с Лавровым. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.