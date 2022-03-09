Квартет из Москвы исполнит экспериментальные кроссовер-композиции на фестивале «Мой Бах» в Нижнем Тагиле

На сцене Нижнетагильской филармонии 22 марта в 18:30 выступит экспериментальная команда из Москвы «Компромисс-квартет» с концертом «БАХ в кроссовере» (16+). Столичные музыканты удивят местную публику композициями-кроссоверами, в которых классическая музыка будет сочетаться с хитами современных поп-исполнителей, оригинальными миксами инструментов и жанров.

Гости вечера — необычный квартет, в состав которого входят баян, гитара, кахон и контрабас. Музыканты не боятся экспериментов на стыке жанров и смешения разных времён. А ещё их отличают особое чувство стиля и богатая техника.

Отметим, что термин «кроссовер» (с англ. crossover) в музыке означает пересечение, сочетание в одном произведении разных стилей. В данном жанре обязательно присутствует академическая составляющая и массовые жанры ХХ и XXI веков: джаз, рок-н-ролл, рок, электро, диско, поп-музыка и хип-хоп.

«Участники ансамбля собираются убедить нас, что своим появлением стиль кроссовер обязан самому Иоганну Себастьяну Баху. Ведь гений легко умел смиксовать духовный хорал и народную песню “Капуста и свёкла”! Многим великим творцам был не чужд музыкальный юмор», — рассказывают в филармонии.

Концерт состоится в рамках масштабного фестиваля «Мой Бах» (12+), который проводит Нижнетагильская филармония с 15 по 31 марта в Нижнем Тагиле. Откроет фестиваль 15 марта молодой талантливый пианист Николай Кузнецов. На сцене Нижнетагильской филармонии он исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, а также известные сонаты Людвига ван Бетховена.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильской филармонии.