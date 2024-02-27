Квалификацию кровельщиков будут повышать по специальному учебному модулю «Газпромнефть — Битумные материалы»

«Газпромнефть — Битумные материалы» реализует проект по повышению квалификации специалистов по кровельным материалам. Эксперты предприятия разработали учебный модуль, который включает нормативно-техническую информацию, основы охраны труда, пожарной и электробезопасности на строительной площадке, санитарные нормы.

Практическая часть образовательного проекта предполагает обучение специалистов работе с рулонной гидроизоляцией марки «Брит», особенностям её наплавления и применения. Кровельщиков будут готовить в Екатеринбурге в специально оборудованном для этого классе. По итогу обучения специалисты расширят свой функционал: от разметки нестандартной крыши до работы с разными видами рулонных материалов.

«Строительная отрасль — одна из ключевых в стране, и спрос на компетентных специалистов в этой сфере очень высок. Поэтому повышение квалификации кадров такого профиля является серьёзным вкладом в успешное развитие всей российской экономики. Мы начали системную работу по дополнительному обучению специалистов по кровельным материалам и со своей стороны оказываем полную экспертную поддержку для того, чтобы объяснить весь технологический процесс», — рассказывает заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по коммерческой деятельности Лилия Жукова.

«Газпромнефть — Битумные материалы», опираясь на собственные технологии и научную экспертизу, первыми из производителей битума начали выпуск рулонной гидроизоляции. Кровельные материалы «Брит» применяются при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПГС по всей стране.

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