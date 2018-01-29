Кузбасские таможенники задержали крупную партию поддельных кубиков Рубика

В Кемерово возбуждено административное дело за попытку ввоза более 7 тысяч контрафактных кубиков Рубика, сообщает пресс-служба кемеровской таможни.

«В ходе декларирования на кузбасском таможенном посту кемеровской таможни товарной партии механических головоломок в количестве 7200 штук должностным лицам таможенного органа не были предоставлены лицензионный договор или иные разрешающие документы на использование товарного знака. Правообладателем данного товарного знака является компания RUBIK’S BRAND LIMITED», — сообщили в ведомстве.

Экспертиза, проведённая таможенниками, подтвердила контрафактное происхождение груза. Нарушителям грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.