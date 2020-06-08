Куйвашев разрешил магазинам вернуться к работе, но оставил закрытыми торговые центры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июня подписал указ, согласно которому с 9 июня в городах региона могут вернуться к работе магазины с отдельным входом, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Об этом он написал в своём Instagram.

«Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесёт», — заявил губернатор.

Он добавил, что для остальных сфер бизнеса, кроме тех, кому было разрешено работать ранее, ограничительные меры продолжат действовать как минимум до 15 июня.