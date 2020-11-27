Куйвашев продлил режим дистанционного обучения в школах, но не для всех

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанционного обучения, который вступит в силу 28 ноября.

Согласно документу, дистант продлевается в школах и учреждениях дополнительного образования до 12 декабря. При этом в общеобразовательных школах он распространяется только на учеников 6–8-х и 10-х классов. 9-е классы с завтрашнего дня выходят на очное обучение.

Ранее в школах начали учиться очно ученики 1–5-х классов, а также 11-классники. По словам Куйвашева, старшеклассников выводят с дистанта, так как им надо готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Младшеклассников вывели с дистанционного обучения после просьб родителей, которые не могут сидеть с детьми дома.

По спортивным школам изменений нет — они продолжат заниматься дистанционно.